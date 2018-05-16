FETÖ'nün 13 avukatına hapis cezası
FETÖ'nün 13 avukatına hapis cezası
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FETÖ'nün 13 avukatına hapis cezası

Samsun’da FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 24 sanıktan 13'üne 1 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

FETÖ'nün 13 avukatına hapis cezası

Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün avukatlar yapılanmasıyla ilgili davada , ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet’ ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yargılanan biri tutuklu 24 sanık ile avukatları katıldı. Sanıklar, savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fevzi Cem Şenocak'a 10 yıl 6 ay, tutuksuz sanıklar Yusuf Zotluoğlu'na 7 yıl 6 ay, Mustafa Kemal Açıcı, Zekeriya Albayrak, Serdar Kutlu, Neşe Yıldızoğlu ve Fatma Şen'e 6 yıl 3'er ay, Serdar Şenocak, Kemal Yıldız, Serdar Baskın, Elmas Çatar, Dilek Kütükçü ve Recep Bağ'a 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Gülşen S. ve Ramazan K.’nin dosyasını ayıran heyet, 9 sanığın beraatine karar verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #avukatlara hapis #samsun
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