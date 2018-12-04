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FETÖ'nün "A5" kategorindeki eski komisere hapis cezası

FETÖ'nün "A5" kategorisinde yer alan eski komiser Yılmaz Yalçındağ'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

FETÖ'nün "A5" kategorindeki eski komisere hapis cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "A5" kategorisinde yer alan eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yılmaz Yalçındağ ile avukatı katıldı.

Sanık Yalçındağ, ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "A5" kategorisinde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçındağ'a, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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