Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'abla yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
BİNGÖL'DE FETÖ'DEN 13 MUVAZZAF ASKERE GÖZALTI
Bingöl'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, muvazzaf askerlere yönelik gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilerek, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 muvazzaf asker gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan muvazzaf askerlerin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade işlemleri sürüyor.
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