FETÖ'nün "mahrem imamı" oldukları gerekçesiyle 36 sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin savunmalar tamamlandı. Yarınki duruşmada, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "mahrem imamı" oldukları iddia edilen 36 kişinin yargılanmasında sona yaklaşıldı.



21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını tamamladı.



Yarınki duruşmada, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.



İlk duruşması, 6 Şubat 2018'de görülen davanın geçen celselerinde, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Turan Yılmazer, Kürşat Okuducu, Arif Şimşek, Tevfik Serdar Korkmazer, Nebi Gürcan, Bilal Yaman, Erol Zilek, Hakkı Saraç, İbrahim Pala, Levent Duman, Osman Mumcu, Mehmet İlhan, Necdet Koçer, Erol Kahraman, Hüseyin Orhan, Ahmet Caferoğlu ve Ahmet Veli Yazıcı'nın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Sanıklardan Levent Koçer, Adnan Dursun, Harun Özbek, Mustafa Gülmez, Mustafa Göktaş, Yavuz Sami, Melih Karahan, Ömer Erdem Yazgan, Yaşar Özpekmez, Yunus Özdoğan, Murat Baltacı, Sinan Kaplan, Cem Erdoğan, İskender Özkan, İsmail Yılmaz, Haluk Metin, Mahmut Dal, Mahmut Yaşar ve Ersin Çelik'in ise "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.