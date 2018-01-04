Gaziantep'te FETÖ'nün "akademisyen yapılanmasına" yönelik davada, 8'i tutuklu 88 sanığın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "akademisyen yapılanmasına" yönelik davada, 8'i tutuklu 88 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 8'i tutuklu 30 sanık ile avukatları katıldı.



Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, daha önce yazılı olarak sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Tutuklu sanıklardan Erol Coşkun, mütalaaya karşı savunmasında, "Kilis subaylar sorumlusu" olduğu iddiasını kabul etmeyerek, tanık beyanlarının doğru olmadığını öne sürdü.



Tutuklu sanık Ahmet Bulut ise ByLock tutanağında 97 aramadan 53'ünün başarılı göründüğünü ancak kendisinin bu programla hiç görüşme yapmadığını ileri sürerek, "Bu raporda, görüştüğüm belirtilen kişileri tanımıyorum. A.D'nin wifi hattı üzerinden ByLock kullandığım iddia ediliyor. Ben atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.



Tutuklu sanık Murat Bağlıbel de ByLock kullandığı iddialarını kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da mütalaadaki aleyhte hususları kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunmadığı gerekçesiyle dosyalarının tefrikini ve 4 evli çiftin aynı dosyalarda yer alması kaydıyla, tüm sanıklar hakkında ayrı ayrı dosya açılarak yargılamanın devam etmesini kararlaştırdı.



Sanıklar Erol Coşkun, Mustafa Samancıoğlu, Abdül Semih Özsevik, Savaş Aksoy ve Ahmet Bulut'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tutuklu sanıklar Murat Bağlıbel, Servet Demir ve Selahattin Bekmez'in tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, "il dışına çıkış yasağı" tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.