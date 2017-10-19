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FETÖ'nün Azerbaycan'daki kilit ismi tutuklandı

FETÖ'nün Azerbaycan yapılanması yöneticilerinden olduğu belirlenen Faruk Yıldız tutuklandı

FETÖ'nün Azerbaycan'daki kilit ismi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan yapılanması yöneticilerinden olduğu belirlenen ve Türkiye'ye girişinde gözaltına alınan Faruk Yıldız tutuklandı. 

Türkiye'ye girişinde havaalanında gözaltına alınan Yıldız, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yıldız, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldız'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.

FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasının kilit isimlerinden Yıldız, 6 Ekim'de Türkiye'ye girişi sırasında hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Azerbaycan
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