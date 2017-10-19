Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan yapılanması yöneticilerinden olduğu belirlenen ve Türkiye'ye girişinde gözaltına alınan Faruk Yıldız tutuklandı.
Türkiye'ye girişinde havaalanında gözaltına alınan Yıldız, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yıldız, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldız'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.
FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasının kilit isimlerinden Yıldız, 6 Ekim'de Türkiye'ye girişi sırasında hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınmıştı.
FETÖ'nün Azerbaycan yapılanması yöneticilerinden olduğu belirlenen Faruk Yıldız tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan yapılanması yöneticilerinden olduğu belirlenen ve Türkiye'ye girişinde gözaltına alınan Faruk Yıldız tutuklandı.
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