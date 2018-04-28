Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün yurt dışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlar kesintisiz sürüyor... Azerbaycan'da yakalanıp tutuklanan FETÖ'nün Batum sorumlusu Mustafa Ceylan, Türkiye'ye iade edildi.

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik sürdürülen uluslararası çalışmalarda örgütün Batum sorumlusu Türkiye'ye teslim edildi. Azerbaycan'da yakalanan ve İstanbul'a getirilen Mustafa Ceylan, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; MİT ve güvenlik güçleri tarafından terör örgütü FETÖ'nün uluslararası yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün önemli isimlerinden Mustafa Ceylan'in Batum'da olduğu belirlendi.



Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemeleri'nin hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak"tan yakalama kararı bulunan Mustafa C.'nin Batum'da örgüt sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. TEM ekiplerince yapılan uluslararası çalışmalar ve işbirliği ile 2017 yılında Bakü'de yakalanan Mustafa Ceylan, Azerbaycan'da tutuklandı.







Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde bulunan Ceylan, İnterpol Şube Müdürlüğü kanalıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Azerbaycan İnterpol görevlileri tarafından Atatürk Havalimanı'na getirildi.



Ceylan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SEGBİS'le Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Mustafa Ceylan tutuklanarak cezaevine konuldu.



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