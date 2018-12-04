Türkiye'nin dört bir yanında FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bir çok ilde yapılan operasyonlarda, onlarca şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri, Muş...Emniyet güçleri FETÖ operasyonlarını aralıksız sürdürüyor, Türkiye'nin dört bir yanında FETÖ'cüler kıskıvrak yakalanıyor.



İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı.



Bin kişilik sözde "cennet listesi"nde yer alan 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bin kişilik listede aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, Kemal Batmaz, Harun Şahin ve 17-25 Aralık kumpasını düzenleyen resmi görevliler bulunuyor.



96 şüpheliden 55'i yakalandı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde aramalar devam ediyor.



Ankara'da da FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileriden 28'i yakalandı.



Şüpheliler arasında mühendis ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler bulunuyor.



Muş'daki operasyonlarda asker, polis, öğretmen, zabit katibi, esnaf ve doktorların da aralarında bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.



Terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında da operasyonlar düzenlendi.



Konya'da 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verilirken, İstanbul'da da aralarında muvazzaflarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.



Kayseri'de ise FETÖ'nün askeri yapılanması ve hücre evlerine operasyon vardı. Örgütün "mahrem askeri" yapılanmasında yer alan 29 zanlı ve hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 şüpheliye yönelik 2 ayrı operasyon başlatıldı.



12'si daha önce meslekten ihraç edilen asker ile 17 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.8 kişi gözaltına alındı.



ulusal.com.tr