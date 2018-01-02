FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay olmak isteyen "kripto" subaylara "Uygulama ve "Dil Dinleme" sorularını CD içinde sızdırdığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Deniz Kuvetleri Komutanlığı, son 15 yılın kurmaylık sınavlarını incelemeye aldı.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda son 15 yılın kurmaylık sınavları incelemeye alındı.



Soruşturmayı başlatan Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanan sonra da "itirafçı" olan eski Deniz Kurmay Yüzbaşı Ali Emre Eral'ın ifadeleri oldu.



Eral, kurmaylık sınavındaki "Uygulama" ve "Dil dinleme" sorularının FETÖ'cüler tarafından kurmay olmak isteyen subaylara verildiğini söyledi.



Kurmaylık sınavındaki en zor kısmın "Durum- Muhakeme." bölümü olduğunu söyleyen itirafçı yüzbaşı, "Sorular örgüt üyeleri tarafından uygulamalı olarak çözülüyor sonra da CD'lerle subaylara dağıtılıyordu." dedi.



Eral'ın avukatı itiraflara yer aldığı dilekçeyi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na götürerek FETÖ'cüler hakkında suç duyurusunda bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, son 15 yılın kurmaylık sınavlarını incelemeye aldı.





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