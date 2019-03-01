FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon düzenlendi. Örgütün doktor ve akademisyen yapılanmasına da darbe vuruldu. Yurt genelindeki soruşturmalar sürüyor

Kocaeli merkezli 3 ildeki operasyonun hedefinde FETÖ'nün "firar" timi vardı. Ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı.



Açıklama Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapıldı. Yazılı açıklamada eş zamanlı operasyonların Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da yapıldığı ifade edildi.



Yasadışı olarak kentte dershanecilik yaptığı anlaşılan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, örgüte ait belgelere ulaşıldı.



Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



Sivas merkezli 4 ilde ise FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon vardı. Baskınlarda gözaltına alınan 3 doktor ile 1 astsubay adliyeye sevk gönderildi.



Öte yanda örgütün hava kuvvetleri yapılanması da mercek altında. Ankara'daki son operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenlerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 5'inin ise açığa alınan muvazzaf personel olduğu öğrenildi.



Samsun'da ise FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.