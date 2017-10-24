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FETÖ'nün 'Dostlarla Helallik' grubuna operasyon: 11 gözaltı

FETÖ'nün "WhatsApp hücre evi" mensubu olduğu iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 11 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün 'Dostlarla Helallik' grubuna operasyon: 11 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün "WhatsApp hücre evi" mensubu olduğu iddia edilen 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce gözaltına alınan bir örgüt üyesinin cep telefonunda yaptığı incelemede, "Dostlarla helallik" isimli WhatsApp grubunda, FETÖ ve örgütün elebaşı lehine birçok paylaşım yapıldığı ayrıca faaliyetlerin buradan takip edildiği belirlendi.

Bunun üzerine grupta yer alan diğer şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen memur, mühendis, mimar, iş güvenliği uzmanı, özel sektör çalışanı gibi değişik meslek gruplarının kişilerin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen birçok dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Dostlarla Helallik #Kahramanmaraş #Fetullahçı Terör Örgütü
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