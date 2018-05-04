FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik Ankara merkezli soruşturmada 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 32'si yakalandı.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 zanlıdan 32'si gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 45 emniyet çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Kararın ardından harekete geçen polis, Ankara, İzmir ve Isparta'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla zanlılardan 32'sini gözaltına aldı.



Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.