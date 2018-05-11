Kocaeli merkezli operasyonda gözaltına alınan ve örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları belirlenen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kocaeli ve İstanbul'da, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 polis'ten 4'ü tutuklandı, aralarında eski Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in de bulunduğu 8 şüpheli serbest bırakıldı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde olduğu gerekçesiyle 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Çelik ile bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Savcılık sorguları tamamlanarak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Olayın geçmişi



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ele geçirilen bir micro SD kart üzerinde yapılan dijital veri incelemelerinde, örgüt mensubu olan emniyet personelinin kodlandığı bilgisine ulaşılmış, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde olduğu değerlendirilen ve bakanlık onayıyla kamu görevinden uzaklaştırılan 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Mayıs'ta Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı.



Aranan 3 kişinin de daha sonra düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı öğrenildi.