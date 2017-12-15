Eskişehir'de terör örgütünün emniyet yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 79 sanıktan 46'sına 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik davanın karar duruşmasında firari 2 sanığın dışında 77 sanık ile avukatları hazır bulundu.



Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat taleplerini yineledi.



Mahkeme heyeti, Ahmet Ayten, Levent Akyol, Erkan Karadenizli, Çapan Bozdağ, Erkan Çiçek, Bekir Çalıkuşu, Faruk Özcan, Yakup Çolak, Cemal Tekin, Yusuf Erkart, Serhat Alay, Uğur Buran, Agah Arslan, Samet Arabacı, Nuh Kart, Sedat Kara, Erdoğan Çakmak, Ömer Şahin, İslam Kart, Hüseyin Baktır, Yalçın Öğreten, Tekin Can, Galip Arslan, Mutlu Şimşek, Ercan Çulha, Mehmet Yediparmak, Murat Mutlu, Hacı Ahmet Değirmenci, Sancer Ekim, Mehmet Uçar, Onur Sözeri, Ecevit Ülgü, Osman Erdoğan, Faruk Özkan ve Harun Erdoğmuş'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.



Sanıklardan Bayram Meral, Gülbey Yolcu, Orhan Bez, Emrah Çaylak, Ömer Genç ile Kamil Akbaş'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren heyet, Mustafa Civelek ve Recep Akgül'ü de 3 yıl 1 ay 15'er gün hapse çarptırdı.



Sanıklardan Mehmet Yeşilyurt, Ferdi Karadereli ve Bayram Yavuz Güçlü'yü de 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, 30 sanığın ise beraatine hükmetti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet Ayten, Erkan Karadenizli, Erkan Çiçek, Yakup Çolak, Uğur Buran, Agah Arslan, Samet Arabacı, Erdoğan Çakmak, Mustafa Civelek, Hüseyin Baktır, Tekin Can, Bayram Meral, Ercan Çulha, Hacı Ahmet Değirmenci, Gülbey Yolcu, Orhan Bez, Faruk Özkan ve Kamil Akbaş'ın cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak elektronik kelepçeyle tahliyesine karar verdi.



Mahkeme heyeti, 2 sanık hakkındaki yakalama kararını yinelerken tutuksuz sanık Mustafa Arslan'ın dosyasını daha detaylı incelemek üzere başka bir dosyayla birleştirdi.