banner999
Dijitalleşme ve yapay zeka
Dijitalleşme ve yapay zeka
TBMM'de kabul edildi
TBMM'de kabul edildi
Vatan Partisi'nden Mustafa Destici'ye tepki
Vatan Partisi'nden Mustafa Destici'ye tepki
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon

İzmir'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 17'si gözaltına alındı

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon

 İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Buca bölgesindeki esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında yakalama çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Dikili ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 17 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, kasaya gizlenmiş yüklü miktarda para ile örgüt mensuplarının yakalanması halinde sorgu sırasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili hazırlanmış doküman ele geçirildi. 

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #operasyon #gözaltı #esnaf yapılanması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.