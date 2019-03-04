FETÖ'nün F-16 casusluğu yaptığı ortaya çıktı. ASELSAN soruşturmasında itirafçı olan Bahattin E., 'TARP' projesinin gizli bilgilerini mahrem imama verdiğini itiraf etti

Devletin can damarlarından, yürütülen kapsamlı soruşturmalar ve büyük operasyonlarla temizlenen FETÖ, sızdığı her alanda yakayı ele verdi.



Yeni Şafak'ın haberine göre, haberleşme yönetmleri ile adeta istihbarat örgütü gibi çalışan FETÖ, F-16 casusluğu da yaptı. Ankara'daki ASELSAN soruşturmasında itirafçı olan Bahattin E, yaptığı casusluğu ayrıntılarıyla anlattı. Bahattin E., "TARP" projesinin tüm detaylarını örgütün mahrem imamnına teslim ettiğini söyledi.



TARP, Türk Hava Kuvvetleri için son derece kritik. Sistem, F-16'ya "anında keşif, haritalandırma ve imha" imkanı sağlıyor. İşte bu hayati bilgiler, Bahattin E. tarafından "Muhammet" kod adlı mahrem imama verildi.



ASELSAN’ın en kritik birimlerinden birisi olan mikroelektronik güdüm ve elektro-optik isimli birimde görevli olan Bahattin E., mahrem imamların kendisiyle ankesörlü/kontörlü hatlardan irtibat kurduğunu da itiraf etti.



"Benim ASELSAN’daki projem, TARP denilen F-16 uçaklarına uzaktan görüntü alabilmesini sağlamak amaçlı kamera entegrasyon sistemini içeriyordu. 'Muhammet' bu projenin ne durumda olduğu ve nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi vermemi istedi. Ben de genel hatlarıyla anlattım. Gruptaki diğer arkadaşlar da projelerini anlatırdı."



FETÖ'nün ASELSAN yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında, 2018 Aralık’ta 13’ü mahrem imam, 35 mühendis olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bahattin E., itirafçı olduğu gerekçesiyle adli kontrolle serbest kalmış, hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılmıştı.

