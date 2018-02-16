Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 52 şüpheliden 22'si yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen, aralarında bazı iş adamlarının da bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.







Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.