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FETÖ'nün firari 'yargı imamı' Yahya Balcı yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen Yahya Balcı, Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

FETÖ'nün firari 'yargı imamı' Yahya Balcı yakalandı

Adana'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen Yahya Balcı, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen Yahya Balcı'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Balcı'yı saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Balcı emniyetteki işlemlerin ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bağlanarak savunmasını yapan Yahya Balcı hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, kaçma ihtimali ve suçun niteliği dikkate alınarak sanığın tutuklanması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından Balcı'nın tutuklanmasını kararlaştırdı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Yahya Balcı #adana
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