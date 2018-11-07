FETÖ'nün "futbol yapılanması"na yönelik eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem'in "terör örgütü üyeliği" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbol yapılanması"na yönelik eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem'in "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 7. duruşması yapıldı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile avukatları hazır bulundu.



Duruşma, mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Sanıklardan ele geçirilen dijital dökümlere ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı, ayrıca firari sanık Arif Erdem hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilmediği bildirildi.



Gelen evraka ilişkin beyanları sorulan sanıklar, herhangi bir diyeceklerinin bulunmadığını belirtti.



Cumhuriyet Savcısı Aydın Boztaş ise dava dosyasının, mütalaasını hazırlaması için tarafına gönderilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Arif Erdem hakkında Adalet Bakanlığı Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından gönderilen yazı içeriği dikkate alınarak, iade işlemleri için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verdi.

Heyet, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) futboldaki yapılanması ve sanıklara ilişkin suçlamalar anlatılıyor.



Uzun zaman ''imamlık'' yaptığı, örgüt adına futbol camiasıyla temas kurduğu ve daha sonra Fetullah Gülen'in Mavi Marmara gemisiyle ilgili söylemlerine kızıp örgütten bağını kopardığı belirtilen Sait Alpsoy'un savcılık ifadesine yer verilen iddianamede, Alpsoy'un, "Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 dünya şampiyonasında üçüncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların aldığı teşvik priminden 200 veya 500 bin doların bir araya getirildiği, Arif Erdem'in bu parayı Fetullah Gülen'e götürdüğü, Gülen'in kabul etmediği, sonrasında Arif Erdem'in Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na bu parayı verdiği ve Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif'e söylediğini bildiği" beyanları dikkati çekiyor.



Örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullanıcısı olan Arif Erdem'in cep telefonundan Gülen'e ait telefon numarasıyla 289 kez görüştüğü ve HTS kayıtlarına göre FETÖ lideriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtilen iddianamede, İsmail Demiriz'in, Galatasaray'da oynarken örgüte ilk giren isimlerden olduğu, Uğur Tütüneker'in de örgüt temsilcileriyle hareket ettiği, örgütün desteğini aldığı ve örgüte maddi yardımda bulunduğu öne sürülüyor.



İddianamede şüphelilerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.