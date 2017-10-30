Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentte birçok adrese operasyon düzenlendi.
Şüpheliler sağlık kontrolüne çıkarılırken geniş güvenlik önlemi alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Operasyonların FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik yapıldığı belirtildi.