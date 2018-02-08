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FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: Onlarca gözaltı var

Çanakkale merkezli operasyonda, firari durumdaki eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya ile 20 kişi yakalandı

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: Onlarca gözaltı var

Çanakkale merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "gaybubet evleri"ne düzenlenen operasyonda, firari eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Çanakkale ve İzmir'de örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları "hücre evleri" belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'de 13 ve İzmir'de bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında firari durumdaki eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya'nın da bulunduğu farklı meslek gruplarından 21 kişi yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #hsyk #mehmet kaya #fetö #gaybubet
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