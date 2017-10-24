FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi gözaltı alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı illerde bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Tokat'a getirildi.
FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi gözaltı alındı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.