FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi gözaltı alındı



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı illerde bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, Tokat'a getirildi.



