Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyon: Gözaltılar var

FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyon: Gözaltılar var

FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi gözaltı alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı illerde bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Tokat'a getirildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kayseri merkezli 3 ilde ByLock operasyonu: 14 gözaltı
Sonraki Haber
Meteorologların tahmini: Bu yıl sert bir kış yaşanmayacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.