Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32'si muvazzaf 46 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 32'si muvazzaf, 12'si görevinden ihraç edilen 2'si emekli 46 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 12 ilde operasyon yürütülüyor.
Diyarbakır merkezli 12 ilde haklarında yakalama kararı çıkarılan 32'si muvazzaf 46 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32'si muvazzaf 46 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.