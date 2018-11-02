banner997
En çok ihlal edilen trafik kuralı belli oldu
En çok ihlal edilen trafik kuralı belli oldu
32'si muvazzaf 46 şüpheliye FETÖ operasyonu
32'si muvazzaf 46 şüpheliye FETÖ operasyonu
Bozok SİHA'larla göreve hazırlanıyor
Bozok SİHA'larla göreve hazırlanıyor
Trump: Göçmenler taş atmaya kalkarsa...
Trump: Göçmenler taş atmaya kalkarsa...

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

Diyarbakır merkezli 12 ilde haklarında yakalama kararı çıkarılan 32'si muvazzaf 46 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32'si muvazzaf 46 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 32'si muvazzaf, 12'si görevinden ihraç edilen 2'si emekli 46 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 12 ilde operasyon yürütülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hava Kuvvetleri #fetö #operasyon #gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.