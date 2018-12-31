Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4'ü albay 60 şüpheliden 31'i yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4'ü albay, 8'i pilot 60 şüpheliden 31'i yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 8'i pilot 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında daha önce idari işlem uygulanan 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı rütbesinden 60 şüpheliyi gözaltına almak için çalışma başlattı.



Bunlardan gözaltına alınan 31 şüpheli ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Şüpheliler hakkında daha önce idari işlem yapıldığı öğrenildi.