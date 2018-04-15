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FETÖ'nün hücre evlerine darbe

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evleri ile öğrenci evlerine yönelik 1 Ocak'tan bu yana ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında "şike hakimi" ve firari eski "HSYK Genel Sekreteri"nin de bulunduğu 600 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün hücre evlerine darbe

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, FETÖ üyelerinin tespiti ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar yürüten güvenlik güçleri, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyonlar düzenledi.

Hücre evlerine yönelik 1 Ocak'tan bu yana ülke genelinde 27 il merkezli 51 operasyonda 300 civarında "gaybubet evi" ortaya çıkarıldı. Güvenlik  güçlerinin titiz takibi sonucu yapılan operasyonlar sonucu 600 şüpheli gözaltına  alındı, 225'i tutuklandı.
 
Operasyonlarda FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik toplantıları  organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve  Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya Çanakkale'de, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince  hakkında arama kararı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen de Bursa'da  yakalandı.
 
Gözaltına alınanlar arasında örgütte "mahrem imam", "büyük bölge  abileri", "büyük bölge sorumluları", "polis ve asker mahrem abileri", "il  ablaları" ve "finans sorumluları" gibi önemli kişiler de yer aldı.
 
Operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri, örgütle ilgili önemli  bilgilere de ulaştı. Güvenlik güçleri, çöküş sürecine giren örgütün yeniden  yapılanma çabasında olduğunu tespit etti.
 
"Modern mağara" benzetmesi
 
FETÖ'nün son dönemlerde haberleşmede kullandığı tespit edilen "Falcon"  üzerinden gönderilen mesajları inceleyen güvenlik güçleri, terör örgütü elebaşı  Fetullah Gülen'in çözülmeleri önlemeye, örgüt üyelerini diri tutmaya ve "gaybubet  evi" adı verilen hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesine yönelik  talimatlarını örgüt yöneticilerinin "Falcon" üzerinden aktardığını belirledi.
 
Örgüt, "gaybubet" adındaki hücre evlerini "modern mağara" olarak  nitelendirirken bu yerlerde saklanmanın ödül olacağı ileri sürüldü.
 
"Falcon"dan gönderilen mesajlarda hücre evlerinde saklanmak "ibadet"  sayıldı. Bu konuyla ilgili gönderilen bir mesajda "Gaybubette geçirdiğimiz her  dakika, bir gün ibadet yerine geçiyor." ifadeleri yer aldı.
 
"Gaybubet evlerine" yönelik operasyonlarda ayrıca yüklü miktarda Türk  lirası, dolar ve avro ile çok sayıda dijital materyal, sahte kimlikler, başkaları  adına düzenlenmiş sahte belgeler de ele geçirildi.
 
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin büyük bölümünün "ByLock"  kullandıkları tespit edildi.
 
Önemli operasyonlar
 
Adana'da 12 Ocak'ta polis ekiplerinin, FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı  çalışmalar kapsamında kent genelindeki 12 "gaybubet evi" ortaya çıkartıldı.  Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 23 zanlıdan 22'si  tutuklandı.
 
Antalya'da 19 Ocak'ta gerçekleştirilen "gaybubet evi" operasyonunda  FETÖ'nün darbe teşebbüsünden bir gün sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan,  örgütün üst düzey sorumlularından olduğu ileri sürülen hakim ve savcı çift  gözaltına alındı.
 
Samsun'da 25 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem imamlar" yapılanmasına  yönelik operasyonda 3 şüpheli, örgütün "gaybubet evi"nde gözaltına alındı.
 
Çanakkale merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında  örgütün "gaybubet evleri"ne 8 Şubat'ta düzenlenen operasyonda firari eski  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi  Mehmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı.
 
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin "gaybubet  evi" olarak adlandırdıkları 22 "hücre evi"ne 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 26  kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 17'si tutuklandı.
 
Mersin'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin üye bulma ve yeniden yapılanarak  para toplama çalışmalarına başladığının belirlenmesi üzerine 20 Şubat'ta 111 ev  ve 2 etüt merkezine yönelik operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.
 
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin hücre evlerine 26 Şubat'ta  düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
 
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 5 ilde 29  Mart'ta 63 adrese 600 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 89  şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta,  aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63  adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 89 zanlıdan 44'ü tutuklandı.
 
Trabzon'da FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik 29 Mart'ta  gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli yakalandı.  
 
Bursa'da FETÖ/PDY'nin 12 "gaybubet evi"ne yönelik 30 Mart'ta  düzenlenen operasyonda aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama  kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen ve bir stajyer avukatın da yer  aldığı 21 kişi gözaltına alındı.
 
Ankara'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet  müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C, 6 Nisan'da örgütün Kayseri'deki "gaybubet  evleri"nde yakalandı.
 
Adana'da, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 6  şüpheli, 12 Nisan'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına  alındı.
 
Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 8'i "gaybubet evi"  olarak adlandırılan hücre evi olmak üzere 37 adrese 13 Nisan'da düzenlenen  operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı.
 
"Mahrem imamlar"a yönelik operasyonlar
 
Ülke genelinde örgütün "mahrem imamları"na yönelik operasyonlar da  aralıksız sürüyor.
 
Bu kapsamda ülke genelinde Antalya, Muş, Muğla, Tokat, Kırşehir,  Bayburt, Niğde, Eskişehir, Bolu, Samsun, Kayseri, Konya, Aydın, Aksaray,  Çanakkale, Balıkesir, Ağrı, Muş, Bursa ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda  257 şüpheli gözaltına alındı, 56'sı tutuklandı.
 
Çok sayıda şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken güvenlik güçleri,  elde ettikleri bilgiler çerçevesinde araştırmalarına devam ediyor.
  
"Askeri mahrem yapılanma"daki muvazzaflara büyük darbe
 
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası güvenlik güçlerinin  başarılı operasyonlarıyla çöküş sürecine giren FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem  yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler de titizlikle yürütülen  soruşturmalarla belirleniyor.
 
Bu yılın ilk 3,5 ayında düzenlenen operasyonlarla örgütün TSK'deki  yapılanmasına da büyük darbe vuruldu.
 
Ülke genelinde örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları  belirlenen 2 bin 160'a yakın muvazzaf asker gözaltına alındı, yaklaşık 550'ü  tutuklandı.
 
Birçok şehirde yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda muvazzaf  asker hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçleri, bu kişilerin  yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü #paralel devlet yapılanması #pdy #hsyk #HSYK Genel Sekreteri
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