Aralarında iş adamları, milletvekilleri, gazetecilerin bulunduğu 59 ismi yasa dışı dinledikleri iddiasıyla 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde iş adamları, milletvekilleri, gazetecilerin de aralarında bulunduğu 59 ismi yasa dışı dinledikleri iddiasıyla örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu 45 sanığın yargılandığı davada, Can Dündar'ın "tanık" olarak ifade verme talebi reddedildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda yapılan üçüncü duruşmaya, aralarında başka suçlardan tutuklu olan meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık ile 4 tutuksuz sanık katıldı. Müştekiler ressam Bedri Baykam ve Ahmet Altınel de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı dosyaya gelen evrakları okudu.



Müşteki-mağdurlar katılma talebinde bulundu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Fox Tv Haber Spikeri İsmail Küçükkaya, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, gazeteciler Uğur Dündar, Engin Ardıç, Metin Yüksel, Ergün Diler, Faruk Bildirici, Tufan Türenç, Nihat Genç, Nuri Çolakoğlu, Can Dündar ile iş adamları Sezai Çanakçı, Mustafa Süzer'in de aralarında bulunduğu 24 müşteki-mağdur davaya avukatları aracılığıyla katılma talebinde bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Bedri Baykam, 22 Haziran 2015'te iki polis başmüfettişinin kendisine dinlenildiğini söylediğini anlattı.

Daha önce 1995'te de dinlenildiğini ifade eden Baykam, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) başmüfettişleri 20 Ekim 2015'te ifademi aldı. Bu dinlemelerin sonucunda, beni haksız yere dinleyen yapının, ömrümde adını bile duymadığım Yakup Kürşat Yılmaz ile ilişki içinde olduğumu, terör ile ilişki içinde olduğumu akıl almaz hayali senaryolarla beni dinlediklerini öğrendim." dedi.

Bu iddiaları taşıyanları affetmesinin mümkün olmadığını dile getiren Baykam, "Bu hayali senaryoları yazan yapı maalesef Türkiye'nin vaktini Ergenekon'da çaldı ve 15 Temmuz darbesini yaptı. Hem dinlenmiş olmam hem de bu hayali senaryolar nedeniyle davaya katılma talebinde bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Müşteki Ahmet Altınel de kendisini dinleyen kişileri tanımadığını, olayların gıyabında geliştiğini, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, suçtan zarar görme ihtimallerine binaen müşteki-mağdurların davaya katılmalarının kabulü yönünde karar verilmesini talep etti.



Can Dündar'a ret

Mahkeme heyeti, davaya katılma talebinde bulunan tüm müştekilerin talebini kabul etti.

Heyet, yurt dışındaki adresini belirterek "tanık" sıfatıyla ifade vermek için avukatı aracılığıyla başvuran Can Dündar'ın talebini reddederek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

Bir sonraki duruşma Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki büyük duruşma salonunda yapılacak ve 4 gün sürecek.