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FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

Bursa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Zonguldak, Van ve Kütahya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlılara ait evlerde arama yapıldı.

Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 zanlı aranıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #bursa #Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
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