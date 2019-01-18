Darbe girişimini organize eden isimlerden eski Tuğamiral Sinan Sürer'in odasından "kaos planı" çıktı. Sürer'in Genelkurmaylık'taki odasında 19 sayfalık doküman ele geçirildi. Bu dokümanda 15 Temmuz'dan önce Türkiye'yi kaosa sürüklemek amacı ile başlık başlık hazırlanan, çarpıcı bir plan yer alıyor.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden önce Türkiye'yi kaosa sürükleme planı yapıldı. Çarpıcı plan, FETÖ'cü komutanın odasında bulundu.



Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi eski Tuğamiral Sinan Sürer'in Genelkurmaylık'taki odasında bulunan 19 sayfalık dokuman mahkeme kararı ile incelendi.



Türkiye'yi iç savaşa sürükleme ve bölme hedefi ile hazırlanan plan başlık başlık, detaylı bir şekilde hazırlanmış.



"Türkiye Genel Seçimleri" başlıklı bölümde siyasi partilerin oy oranları yer alıyor. Burada CHP'nin değişmeyen oy oranlarına dikkat çekiliyor.



"CHP temsilcileriyle görüşme yapmak suretiyle ivme kazandırılması ve parti içinde bir değişim yapılabilmesinin telkin edilmesi gerekmekte, durumun aynı şekilde devamı halinde geçmişte alınan sonuçların esiri olacağımız unutulmamalıdır."



HDP'nin düşen oy oranları ile ilgili ise hemen harekete geçilmesi gerektiği belirtiliyor.



Planın "Çok Önemli" başlığı altında iç savaş için bazı Alevi grupların silahlandırılması gerektiği ifade ediliyor.



"Aleviler, vandalizm şeklindeki eylemler ve uzun süreli eylemlerde çok faydalıdırlar.Güneyde sivil isyan çıkarılabilir. Yeni yönetimler oluşturulmalı, en dar sınırları garanti ederek onlarla dışarıda görüşülmelidir."



Kaosun en etkin boyutu ise İstanbul'da planlamış. Planın "Seçimler Öncesinde, Esnasında ve Sonrasında İstanbul'u Kaos Haline Sokmak" başlıklı bölümünde İstanbul'da provokasyon yapılacak semtler teker teker kodlanmış. Kodlanan semtler arasnda Okmeydanı, Beyoğlu, Sarıyer gibi bölgelerde, özellikle seçilmiş mahalleler var.



ulusal.com.tr