FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan 36'sı ByLock kullanıcısı 51 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışan ve 36'sı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde ve ilçelerinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda görev yapan 51 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.



Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Şüphelilerden 36'sının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.