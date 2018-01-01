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FETÖ'nün kasası Halil Kadı teslim oldu, tek tek anlattı

FETÖ'den aranan firari Halil Kadı, teslim oldu. Etkin pişmanlıkta faydalanmak isteyen Kadı, itirafçı oldu. Kadı, "FETÖ'nün isteği ile Bank Asya 50 milyon lira yatırdığını" söyledi

FETÖ'nün kasası Halil Kadı teslim oldu, tek tek anlattı

FETÖ'nün kasası itirafçı oldu. Tek tek anlattı. Tam 50 milyon lirayı Bank Asya'ya yatırdığını söyledi.

Adana'da FETÖ'nün "para kasası" olduğu değerlendirilen Halil Kadı, polis tarafından her yerde aranıyordu. Kadı, Adana Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

İlk kez hakim karşısına çıkan Halil Kadı, "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanmak için itiraflarda bulundu. Kadının, yaklaşık 8 saat boyunca mahkemede ifadesi alındı.

Yurtdışına hiç kaçmadığını ve firari olduğu süreçte Türkiye’de farklı kentlerde saklandığını belirten Kadı, polise yakalanmamak için de sürekli adres değiştirdiğini anlattı.

Gülen'in çağrısıyla "Bank Asya"ya 50 milyon lira yatırdığı belirlenen Halil Kadı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #halil kadı
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