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FETÖ'nün Kimse Yok Mu Derneği'nin 21 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Kapatılan FETÖ'cü Kimse Yok Mu Derneği'nin 21 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 13 kişi yakalandı.

FETÖ'nün Kimse Yok Mu Derneği'nin 21 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan FETÖ'nün Kimse Yok Mu Derneği'nin 21 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Operasyonun düğmesine basan polis, birçok ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. 

Şüphelilerin bulunduğu ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda hakkında gözaltı kararı olan 21 kişiden 13'ü gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi sorgulanmak üzere emniyet götürülürken, Kimse Yok mu Derneği yöneticisi 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö
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