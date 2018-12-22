banner999
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
GAZBİR'den açıklama
GAZBİR'den açıklama

FETÖ'nün 'Kırıkkale il imamı' Kayseri'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Kırıkkale il imamı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Kayseri'de hücre evinde gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'Kırıkkale il imamı' Kayseri'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Kırıkkale il imamı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Kayseri'de hücre evinde gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Talas ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü üyeliğinden Kırıkkale Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen ve "Kırıkkale il imamı" olduğu ileri sürülen uzman doktor İsmail A. gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki sorgusu sürüyor.  


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #kırıkkale #imam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.