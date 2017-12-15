AKP'li Bağcılar Belediyesi, Nakşibendi tarikatına bağlı Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı için imar planlarında değişiklik yaptı

AKP’li Bağcılar Belediyesi, Nakşibendi tarikatına bağlı Es-Seyid Osman Efendi Vakfı’na ait arazide fonksiyon değişikliği yaptı. Belediye, imar planlarında ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’ olarak görülen Bağlar Mahallesi 3157 ada 7 parsel üzerindeki araziyi ‘Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına’ çevirdi. İlçe belediyesinin 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı’nda yaptığı değişiklik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde muhalefetin itirazına karşın AKP’li üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece, tarikat vakfının arazi üzerinde özel yurt, misafirhane ya da çocuk yuvası açmasının mümkün kılındı.



FETÖ’CÜ SAVCILAR SORDU



Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı’nın 1990’lı yılların başında “Fakülte yaptıracağız” diye halktan para toplaması basına yansımıştı. Dernek, 1993’te Darende’de İlahiyat Fakültesi’ni açtı. Ancak YÖK, 2000-2008 arasında İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nü yapan Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu döneminde, 2001 yılında fakülteyi kapattı. Rektör Fatih Hilmioğlu, FETÖ’cü savcılar tarafından kumpas davalarından biri olan Ergenekon’a dahil edildi. Ergenekon iddianamesinin Fatih Hilmioğlu ile ilgili olan kısmında İlahiyat Fakültesi’nin kapatılması da yer aldı. FETÖ’cü savcılar sözde darbe davası olan Ergenekon kumpasında yargılanan Hilmioğlu’na fakültenin kapatılmasının nedenini sordu. FETÖ’cü savcılar, Hilmioğlu’nu 23 yıla mahkûm etti. Yaklaşık 5 yıl tutuklu kalan Fatih Hilmioğlu, 2014’te özgürlüğüne kavuştu.



‘TARİKATLARIN ÖNÜ AÇILIYOR’



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki oylamada tarikat derneğine yapılan imar kolaylığına CHP muhalefet şerhi düştü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Sedat Özkan, alınan kararla cemaat ve tarikatların önünün açıldığını söyledi. Aydınlık’a konuşan Sedat Özkan, “Biz bu donatı alanlarının tarikat veya cemaatler tarafından değil, kamu, ilgili belediyeler veya ilgili bakanlıklar tarafından yapılması, kullanılması ve değerlendirilerek plan amacına uygun olarak halkın kullanımına sunulması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Karara, meclis görüşmeleri sırasında itiraz eden CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ AKP’yi eleştirerek “Size yakın bir dernek olduğu için bunu yapıyorsunuz” diye konuştu.



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