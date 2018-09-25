banner997
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
"Rus Avangardı" sanatseverlerle buluşacak
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor

FETÖ'nün "kripto asker yapılanmasına" operasyon

Kahramanmaraş merkezli operasyonda 7'si muvazzaf asker 10 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün "kripto asker yapılanmasına" operasyon

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7'si muvazzaf asker 10 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Ankara, Niğde, Amasya ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf astsubaylar İ.A, E.Y, A.Y, A.D, O.T, D.S. ve O.K. ile kurum değişikliği yapan K.K, görevinden istifa eden S.K. ve görevinden ihraç edilen İ.B. gözaltına alındı.  

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #kripto asker yapılanması #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.