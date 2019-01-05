Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci, astsubay ve uzman jandarma çavuş hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Erdoğdu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Onur İnce, Şahin Yeşilkaya ve Yasin Uçar hakkında hazırladığı 25 sayfalık iddianameyi 2. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.



Mahkemece kabul edilen iddianamede, örgüt için en önemli kurumlar olan TSK, emniyet, MİT ve yargı organlarına yerleştirilecek öğrencilerin, "talebe imamları" denilen grup tarafından belirlendiği anlatıldı.



İddianamede ifadelerine yer verilen Onur İnce, 2008-2009'da Ordu'nun Akkuş ilçesinde dershane olmaması nedeniyle Ünye ilçesinde yapıya ait dershaneye gittiğini ve bir öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kendisini "Eyüp Hoca" olarak tanıtan kişinin kendisini Ünye Otogarından alarak 3-4 katlı bir eve yerleştirdiğini aktardı.



"Eyüp Hoca" lakaplı kişinin kendileriyle ilk buluştuklarında hedeflerini sorduğunu belirten Onur İnce, ifadesinde şunları kaydetti:



"Ben de kendisine, 'Hukuk Fakültesine gitmeyi istediğimi, burası olmazsa babamın istediği gibi askeriye başvurusu yapmayı düşündüğümü' söyledim. Eyüp de bana, 'Askeriyeden ziyade polis akademisine başvuru yapmam gerektiğini' söyledi. Polis akademisine başvuru yapmama puanım yetmedi. Arkadaşım Ahmet Güney şeker hastası olduğu için zaten asker ya da polis olamayacağını söylemişti. 2009'da Jandarma Astsubay ile Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvuru yaptım. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu kazanmama rağmen beni çağırmadılar. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu kazandım ve Ankara Beytepe'de bulunan okula başladım. Okula başladığımız dönemde telefon kullanmak serbestti. Daha sonra telefon kullanmak yasaklandı. İkinci sınıfa başladığım dönemde Mustafa Bozkurt beni arayarak 'Görüşmek istediğini' söyledi. Ben de 'görüşmek istemediğimi hafta sonu cezalı olduğumu' söyledim. Birkaç defa daha beni aradı. Ben de çeşitli bahanelerle görüşmeye gitmedim.



Zonguldak'a tayin olduğum dönemde beni bir numara arayarak kendisini Mehmet olarak tanıttı ve öğretmen olduğunu söyledi. Benimle görüşmek istediğini söyleyince cemaatten biri olduğunu anladım ve kendisine görüşmek istemediğimi söyledim. Beni birkaç kez daha aradılar. Bu aradıklarında ben sesinden tanıdığım zamanlarda hiç konuşmadan telefonu kapattığım ve hiç açmadığım dönemler oldu. Bu aramalar genellikle sabit hatlardan oluyordu."



Diğer sanıklar Yeşilkaya ve Uçar ifadelerinde, FETÖ/PDY ile ilgili bağlantılarının olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti.

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.