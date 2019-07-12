FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara'da 52 darbe davasının yanı sıra örgütün kritik isimlerinin yargılandığı "silahlı terör örgütüne üyelik" dosyalarının büyük bir kısmı karara bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki ihanet girişiminin ardından Ankara merkezli yürütülen soruşturmalar sonucu çok sayıda dava açıldı. Ankara'daki 52 darbe davasının yanı sıra örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla görülen davaların önemli bir kısmı karara bağlandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklarda vatandaşların, kışlalarda ise vatansever askerlerin darbecilere karşı mücadelesi devam ederken saat 04.00'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri ile darbe teşebbüsüne katılan askerler hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma aşamasının ardından Ankara’da açılan 52 darbe davasının yanı sıra örgüt üyeliği yöneticiliği davalarının önemli bir kısmı karara bağlandı.

Bu dosyalarda darbe girişimini yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin yanı sıra iş adamı, hakim, savcı, gazeteci ve iş adamlarından oluşan örgütün kritik isimleri hapis cezaları aldı.



Tepe yönetimine ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı "FETÖ/PDY çatı davası"nda, aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte firari sivil imam Adil Öksüz ve FETÖ'nün tepe yöneticileri sanık olarak yer aldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 8 Haziran 2018'de karara bağlanan davada, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazim Avcı, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapse mahkum edildi.

Mahkeme, örgüt elebaşı Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim'i ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararda, Gülen ve Öksüz ile birlikte FETÖ'nün 68 tepe yöneticisinin dosyaları ise firari oldukları gerekçesiyle tefrik edildi.



Çatı başlarına çöktü

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davası, 20 Haziran 2019'da karara bağlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, konsey üyesi olduğu belirtilen 20 sanık, "yönetici" sıfatıyla yurt genelindeki bütün darbe eylemlerinden sorumlu tutuldu.

Buna göre, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk, eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan ve Muhsin Kutsi Barış "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan da 139'ar kez olmak üzere toplam 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski albay Osman Kılıç ise "anayasayı ihlal" ve 139 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 140 kez aynı cezaya mahkum edildi.

Cumhurbaşkanına suikastın başındaki isim olan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise 137 kez "kasten öldürmek" suçundan 137 defa ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Sönmezateş daha önce Muğla'da yargılandığı davada 4 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmıştı.

Sanıklardan eski albay Muzaffer Düzenli "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 60 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 62 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Kararda, darbeci helikopter pilotlarını yönlendiren eski Kara Havacılık Komutanlı personelleri tuğgeneral Ünsal Coşkun, yarbaylar Mehmet Şahin ve Halil Gül "anayasayı ihlal" suçundan birer, 28 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 28'er kez olmak üzere toplam 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci helikopter pilotlarına polis araçlarının vurulması emrini veren eski yarbay Özcan Karacan ise "anayasayı ihlal", 28 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından toplam 30 kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

Olay tarihinde Cumhurbaşkanı Başyaveri olan eski kurmay albay Ali Yazıcı, eski Genelkurmay Başkanı emir subayı Levent Türkkan ve Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin başındaki isim olan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Örgütün "sözleşmeli subaylar imamı" olduğu belirtilen ve soruşturma aşamasındaki itiraf niteliğindeki beyanlarını mahkemede reddeden sivil imam Birol Kurubaş da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.



Terör estiren yarbaylar

Sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari darbeci eski tuğgeneral Ali Kalyoncu, olay tarihinde 28. Mekanize Piyade Tugayı'nda kontrolü ele geçirdikten sonra Ankara'daki kritik kurumları zırhlı araçlarla işgal etmeleri için 3 yarbayı görevlendirdi.

Bu kapsamda eski yarbay Nuri Büyükyazıcı komutasındaki tanıklar Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı işgale giderken, eski yarbay Ejder Yıldırım da emrindeki tanklarla Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne saldırdı. Sanık eski yarbay Ertuğrul Terzi ise Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilere desteğe gitti.

Bu şekilde Ankara'da terör estiren yarbaylar, aralarında polislerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına, 265 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İhanet girişiminden sonra farklı mahkemelerde yargılanan yarbaylardan Yıldırım 9 kez, Büyükyazıcı 6 kez, Terzi ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Diğer darbe davalarındaki sanıklar

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Okul Komutanı" olarak adı geçen eski tuğgeneral Kerim Acar, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin davada olay tarihinde okul komutanı olan eski tuğgeneral Sadık Köroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ise eski tuğamiraller İrfan Arabacı ve Murat Şirzai ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Eski Sahil Güvenlik Komutanı olan tümamiral Hakan Üstem de müebbet hapse mahkum edildi.

Polatlı darbe davasında yargılanan ve darbeye karşı okunan selaları susturmak için yanına aldığı bir grup kursiyer uzman erbaşla Polatlı Askeriye Camisi ile Merkez Camisi'ne giden eski yarbay Abdülkerim Ceyhan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Yargı yapılanması davaları

FETÖ'nün Ankara'daki avukat yapılanmasına ilişkin dava Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, 29 Mart 2019'da karara çıktı.

Davanın sanıklarından ve örgütün "yargı imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski savcı Osman Şanal ise 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Şanal, Erzincan'daki Ergenekon soruşturması kapsamında İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran isimdi.

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya da yine aynı mahkemede yargılandı ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına ilişkin "Şemdinli iddianamesi"ni hazırlamıştı. "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede kapsamında, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek amacıyla çete kurmak" ile suçlanmıştı.



FETÖ'den ceza alan diğer isimler

15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahını işgale gelen ve astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Olay günü eski tuğgeneral Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı belirtilen Nazire Terzi, "darbeye yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Parıldak, 21 Kasım 2017'de FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.



KPSS'den ceza alanlar

2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından üyelerine sızdırılmasına ilişkin KPSS davasında yargılanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, örgütün darbe girişiminde rol aldığı belirlenen firari sivil imamı Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz ve gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu hakkındaki karar 2 Mayıs 2019'da verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ üyeliği" suçundan Gülen ve Öksüz'e 6 yıl 3'er ay, Baransu'yu ise 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.



İş adamına FETÖ'den ceza

FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasında yargılanan isimlerden biri de Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin sahiplerinden olan Mehmet Hanifi Bak'tı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Bak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Bak'ın yüzde 85 oranında ortağı olduğu Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'ye müsadere konulmasını kararlaştırdı ve hüküm kesinleşinceye kadar şirketin kayyum yönetiminde kalmasına karar verdi.