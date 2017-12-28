FETÖ'nün "Mor Beyin" oyununda ilk tahliye geldi. İstanbul'da tutuklu bulunan Avukat Mustafa Yaman cezaevinden tahliye edildi. Peki bir yazılım sistemi olan "Mor beyin" nasıl çalışıyor.? FETÖ, kullanıcılara nasıl bir kumpas kuruyor? Bilişimci Hasan Ataman Yıldırım, "Mor beyin" yazılımını Ulusal Kanal'a anlattı.

Telefona bir uygulama indirdiniz. Ve kullanıyorsunuz. Ancak farketmeden büyük bir kumpasın içine düşüyorsunuz.



FETÖ'cü bilişim uzmanları Bylock kumpasındaki mağdur sayısını artırmak için sürekli yeni yollar deniyor. Onlardan biri de "Mor beyin" yazılımı.



Uygulamanın çalışması çok basit. Bunun kumpas olduğunu anlamak ise zor. Mor beyin sistemi de şöyle çalışıyor.



Kumpasın içine düşmek için bir mesaj ve bir linke tıklamanız veya bir program indirmeniz gerekiyor. Ve o anda siz farketmeden Bylock'un ana serverı ile ( sörvır) bağlantı kuruyorsunuz.



Bylock'ta mesajlaşma yapmasanız dahi bağlantı kuran isimler arasında yer alıyorsunuz. Türkiye'de toplam 11 bin 440 hat sahibi bu durumdan muzdarip. Binden fazla isim de bu durum nedeniyle tutuklu. O isimlerden ilk tahliye edilen de İstanbul'da tutuklu bulunan avukat Mustafa Yaman oldu.



Bilişim, İnternet ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Ataman Yıldırım'a göre kumpasın arkasında sadece FETÖ yok. FETÖ'cüleri bu konuda Amerika ve İsrail istihbarat servisleri eğitiyor.



Yıldırım, kumpasa karşı dikkatli olmak ve güvenilmeyen sitelerle bağlantı kurmamak gerekir diyor.



Haber-Kamera: Deniz Adalı

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