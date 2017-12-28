banner961
Buket Aşçı hayatını kaybetti
Buket Aşçı hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri'nden Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
Rusya Dışişleri'nden Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı
Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı

FETÖ'nün kurduğu yazılım sistemi nasıl çalışıyor?

FETÖ'nün "Mor Beyin" oyununda ilk tahliye geldi. İstanbul'da tutuklu bulunan Avukat Mustafa Yaman cezaevinden tahliye edildi. Peki bir yazılım sistemi olan "Mor beyin" nasıl çalışıyor.? FETÖ, kullanıcılara nasıl bir kumpas kuruyor? Bilişimci Hasan Ataman Yıldırım, "Mor beyin" yazılımını Ulusal Kanal'a anlattı.

Telefona bir uygulama indirdiniz. Ve kullanıyorsunuz. Ancak farketmeden büyük bir kumpasın içine düşüyorsunuz. 

FETÖ'cü bilişim uzmanları Bylock kumpasındaki mağdur sayısını artırmak için sürekli yeni yollar deniyor. Onlardan biri de "Mor beyin" yazılımı. 

Uygulamanın çalışması çok basit. Bunun kumpas olduğunu anlamak ise zor. Mor beyin sistemi de şöyle çalışıyor. 

Kumpasın içine düşmek için bir mesaj ve bir linke tıklamanız veya bir program indirmeniz gerekiyor. Ve o anda siz farketmeden Bylock'un ana serverı ile ( sörvır) bağlantı kuruyorsunuz. 

Bylock'ta mesajlaşma yapmasanız dahi bağlantı kuran isimler arasında yer alıyorsunuz. Türkiye'de toplam 11 bin 440 hat sahibi bu durumdan muzdarip. Binden fazla isim de bu durum nedeniyle tutuklu. O isimlerden ilk tahliye edilen de İstanbul'da tutuklu bulunan avukat Mustafa Yaman oldu. 

Bilişim, İnternet ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Ataman Yıldırım'a göre kumpasın arkasında sadece FETÖ yok. FETÖ'cüleri bu konuda Amerika ve İsrail istihbarat servisleri eğitiyor.

Yıldırım, kumpasa karşı dikkatli olmak ve güvenilmeyen sitelerle bağlantı kurmamak gerekir diyor. 

Haber-Kamera: Deniz Adalı
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #mustafa yaman #mor beyin #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hakkari'nin Bulvar caddesi, İstanbul'un İstiklal Caddesini aratmıyor
Sonraki Haber
Uzmanlar Erdoğan'ın "Esed teröristtir" çıkışını değerlendirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.