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FETÖ'nün 'mahrem ablalarına' operasyon: 9 gözaltı

Trabzon merkezli 10 ilde kadın emniyet personeli ile emniyet mensuplarının eşlerine 'mahrem ablalık' yaptıkları iddiasıyla 9 kadın şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'mahrem ablalarına' operasyon: 9 gözaltı

Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem ablalarına" yönelik operasyonda 9 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kadın emniyet personeli ile emniyet mensuplarının eşlerine "mahrem ablalık" yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Trabzon merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kadın zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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