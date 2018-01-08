Ağrı merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden "mahrem imamlar" ile irtibat kurdukları ve "mahrem askeri yapılanma" üyesi oldukları iddiasıyla 20 ilde düzenlenen operasyonda 22 asker gözaltına alındı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, bu çerçevede ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden "mahrem imamlar" ile irtibat kurdukları ve örgütün "mahrem askeri yapılanma" üyesi oldukları belirlenen 25 subay ve astsubayın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



Ağrı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kırklareli, Van, Tekirdağ, Şanlıurfa, Çanakkale, Malatya, Şırnak, Nevşehir, Kocaeli, Sakarya, Mersin, Bilecik, Zonguldak, Kahramanmaraş ve Niğde'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.



Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulan zanlılar işlemlerin ardından Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Terör örgütünün "mahrem askeri yapılanma" üyesi oldukları iddia edilen zanlıların, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları ve örgütsel faliyetler ile toplantıların organizasyonlarını yaptıkları tespit edildi.



Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.