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FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon: 14 gözaltı

Balıkesir merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 13'ü muvazzaf 14 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon: 14 gözaltı

Balıkesir merkezli 15 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 45 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 31'i hakkında diğer illerde soruşturma bulunduğunun belirlenmesi üzerine 1'i emekli 13 astsubay ile bir binbaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Kütahya, Ankara, Konya, Kayseri, Amasya, Malatya, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Batman'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan biri emekli 13'ü muvazzaf 14 şüpheli, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Balıkesir
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