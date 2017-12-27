banner959
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

Hatay merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda aralarında "mahrem imamların" da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

Hatay merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Hatay, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Zonguldak ve Şırnak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ileri sürülen bazı askerler ile öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından "mahrem imamların" da aralarında bulunduğu 26 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Etiketler; #fetö #hatay
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sonraki Haber
İşte KHK'daki taşeron düzenlemesinin ayrıntıları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.