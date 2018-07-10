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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 8 gözaltı

Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 8 gözaltı

Aksaray merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray, Ankara, Konya, Amasya ve Erzurum'da, 7'si muvazzaf, 1'i ihraç 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ'nün mahrem sorumluları tarafından ankesörlü telefondan ardışık olarak arandıkları, örgüt içerisinde gizli faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #operasyon
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