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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma: 11 gözaltı

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12 muvazzaf askerden 11'i gözaltına alındı

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma: 11 gözaltı

Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 zanlıdan 11'i yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, Batman, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Konya ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 12 muvazzaf askerden 11'i gözaltına alındı. Zanlılar Tokat'a getirildi.  

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tokat
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