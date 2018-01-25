banner968
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...

FETÖ'nün 'mahrem imamları' 'gaybubet evi'nde yakalandı

Samsun'da FETÖ'nün "emniyet imamları" olduğu öne sürülen 2 şüpheli ile "mahrem imam" olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'mahrem imamları' 'gaybubet evi'nde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli, örgütün "gaybubet evi"nde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün kentteki "emniyet imamları" oldukları öne sürülen din kültürü öğretmeni Mustafa Şahin ve bilgisayar öğretmeni Coşfer Öztokatlı ile "mahrem imam" olduğu iddia edilen öğretmen Halil Berik'in, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen Atakum ilçesindeki ikametgahta saklandıklarını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları "gaybubet evi"nde yakaladı.

Berik'in üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Şahin ve Öztokatlı'nın haklarındaki çok sayıda dosyadan, Berik'in de Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #gaybubet evi #samsun
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.