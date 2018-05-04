FETÖ'nün mahrem yapısına yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli soruşturmada 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 32'si yakalandı. İstanbul ve Yalova'da ise örgütün mali yapılanmasına operasyon yapıldı.

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik Ankara merkezli operasyon kararı alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararının ardından harekete geçen polis, Ankara, İzmir ve Isparta'da eş zamanlı operasyon başlattı.



Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 zanlıdan 32'si gözaltına alındı.



Bir operasyonda FETÖ'nün mali yapılanmasına yapıldı. İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Örgüte himmet, burs ve zekat adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı karar verilen 38 kişiden 18'i yakalandı.





ulusal.com.tr