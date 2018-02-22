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FETÖ'nün Manisa askeri sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri sorumlularından olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

FETÖ'nün Manisa askeri sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri sorumlularından olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Manisa'daki askeri sorumlularından olduğu öne sürülen ve daha önce hakında yakalama kararı bulunan firari durumdaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi F.K'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde F.K'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan F.K, Manisa'ya getirilerek, devlet hastanesinde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Manisa
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