FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün MİT kumpasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.



Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün soruglarının ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararını verdi.



7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurulan kumpas üzerine yürütülen soruşturmada, şüpheliler üzerlerine atılı suçlamalardan tutuklandı.



Şüphelilerin suçlamaları ise ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' şeklinde dosyada yer aldı.



ulusal.com.tr