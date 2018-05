İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto yapılanması soruşturma dosyasında yer alan "buluntu flash bellek" içeriğinde, örgütün, mülakat komisyonlarında yer alan mensuplarına uyarılar ve kendilerinden olmayan adayların elenmesi için verdikleri taktikler ortaya çıktı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İzmir merkezli 15 ilde gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 86 zanlının işlemleri devam ediyor.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Akın Öztürk tarafından dosyası rafa kaldırıldığı iddia edilen ve soruşturmanın en önemli dayanağı "buluntu flash bellek" içeriğinde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) nasıl sinsice sızdığını gösteren çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

İzmir'de 2006'da FETÖ'nün "hususi" olarak anılan sorumlu sözde imamlarından birinin belediye otobüsünde düşürdüğü belirtilen "buluntu flash bellek" ile örgütün TSK'daki sınav mülakat komisyonlarında nasıl çalıştığı saptandı.



"Komisyondaki diğer üyelerle uyum içinde olmak gerek"

İçeriği incelenen "buluntu flash bellek"te yer alan belgelerle örgüt mensuplarının TSK içinde yuvalanma taktiği deşifre edildi.

Devletin çeşitli kurumlarına sızmak için sınav sorularını çalan FETÖ'nün, mülakatlarda da hile yaparak örgüt mensubu adayın elenmemesini sağladığı, diğer adayların ise saf dışı bırakıldığı belirlendi.

"Buluntu flash bellek"te "komisyondakilere tavsiye" başlıklı belge dikkati çekti.

Belgede yer alan bilgilerde, "Komisyon üyeleri ile mesleğinde ileri noktaya gelmiş (kılık kıyafet, saç tıraşı, diksiyon, soru sorma, yerinde konuşma) özelliklere sahip personeli temsil ederek tanışmak gerek." ifadesi yer alıyor.

Örgüt mensubu olmayan komisyon üyeleri ile önceden tanışılması gerektiğinin vurgulandığı uyarılarda ayrıca mülakatta yer alacak örgüt mensuplarına şu tavsiyelerde bulunuluyor:

"Tanışma faslında kimin nereden geldiğini, neden geldiğini, kaçıncı defa komisyon faaliyetlerine katılıyor, branşı, tecrübesi ya da düşüncelerinin ne olduğunun öğrenilmesi gerek. Genelde yaz mevsiminin ortası insanlar tatildeyken bu göreve ancak zorla ya da emirle geliyorlar. Kimileri de idealist olup isteyerek katılıyor. Öğrenilmesi gerek çünkü; üyeler adayların neyinden hoşlanırsa temizlik, kılık kıyafet, zeki, sosyallik, not ortalamasının yüksekliği, milliyetçilik, Atatürkçülük vb….. Biz öğrencilere soru sorarken öğrencilerin o özelliklerini ön plana çıkartacak soruları sormamız lazım.

Komisyondaki diğer üyelerle uyum içinde olmak gerek. Örneğin ortalaması 85-90 olan ya da herkesin yüksek not verdiği birisine, biz bilgisayarda 15 veremeyiz. Ya da tam tersi durumda... O zaman merkez 'komisyon kendi içinde çelişkiye düştü' diye üyelerin yerini değiştiriyor veya başkan 'komisyonda uyum yok' diye şikayetçi oluyor."



"İşin sonunu Atatürk'e dayandırırsan kimse şüphelenmez"

Uyarılarda ayrıca mülakata katılan FETÖ mensuplarının diğer komisyon üyelerinin adaylara nasıl davrandığının iyi gözlemlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Adayların sorulara verdiği cevaplar karşısında komisyonda bulunan diğer üyelerin tarzının da anlaşıldığına işaret edilen tavsiyelerde, "Hangi tip adaya ne not veriyorlar. (Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz.) Yani komisyon faaliyeti tam bir denge işi. Ne akacaksın ne de kokacaksın. Sorduğun soruların seni ele de verebilir olduğunu unutma. İşin sonunu Atatürk'e dayandırırsan kimse şüphelenmez. Komisyonda yer alan askerler işinin uzmanı bu nedenle sorduğunuz sorularla kendinizi açık edebilirsiniz. Dolayısıyla hareket ve konuşmalara dikkat edilmesi gerekiyor." ifadeleri dikkati çekiyor.

Deşifre edilen belgede, komisyonda yer alan örgüt üyelerinden diğer komisyon üyelerini hoşlarına gidecek davranışlarla etkileyip, kendi istek ve talepleri doğrultusunda yönlendirmesi gerektiği yönünde taktik veriliyor.



Adayı elemek istersek....

Belgede dikkati çeken şu ifadeler de kullanılıyor:

"Görev esnasında bir noktada askerlik kapının dışında kalıyor. Herkes oyunda hür ama gerek sempatik kanal olsun gerek ağza göre şerbet, gerekse iltifat olsun, üyeleri bir şekilde hoşuna giden davranışla etkileyip kendi isteklerimize ve taleplerimize yönlendirmemiz lazım. Gerekirse teneffüs saatlerinde ekibe komple bir şeyler ısmarlamalıyız. Adaya soru sorarken, adayı elemek istersek çok zor olmamak şartıyla basit ama hatırlanması zor sorular sorarak yanlışa ya da heyecana sürükleyebiliriz. Yüz mimiklerimizle adayı etkileyip soruları dolambaçlı

sorarız. (Atatürk ilkeleri, devrimler, TBMM'nin açılışı, Cumhuriyetin ilanı, kongreler, askeri rütbeler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşu, sahip olduğumuz uçaklar, ilk kadın pilot vb…) Elenmesini istediğimiz şahıs sorulardan birini bile bilemezse 'asker olacak birisinin ilk kadın pilotu dahi bilememesini anlamıyorum' ya da 'Atatürk ilkelerini sayamayan bir kişi asker olamaz' deyip komisyonun aday hakkındaki düşüncelerini negatif yapabiliriz. Adayın elenmesini istiyorsak. Aday gelir gelmez moralini bozucu ifadeler kullanılır. 'İnsan biraz çalışır. Sesini biraz yükselt, dik otur veya kılık kıyafetine kusur bulma' gibi cümleler."



"Kazanmasını istediğimiz adaya...

"Buluntu flash bellek"in incelenen içeriğinde yer alan tavsiye belgesinde örgüt mensubu adayın komisyonda nasıl başarılı gösterilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler de bulunuyor.

İncelenen metinde, "Kazanmasını istediğimiz adaya daha narin güleç yüzle sempatik bir şekilde davranabiliriz. O adayın iyi yönlerini ortaya çıkarıp gösterebiliriz. Bilebileceği bir soru yöneltip adayın pozitif yönlerini ön plana getirerek komisyon üyelerini etkileyebiliriz." ifadeleri yer alıyor.



Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 87'si yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamdan 2'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilen 96 zanlının ismine "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün 2006'da üstünü örttüğü öne sürülen "buluntu flash bellek" dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu "Güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen "buluntu flash bellek"te yapılan incelemede, TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti.

Kaynak: