2012 yılında kaymakamlık sınavının sorularını çalan FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruların FETÖ üyelerine sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili 165 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2'si Samsun'da gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, meslekten ihraç edilen kaymakam adayı Y.D. ile Çankırı'da meslekten ihraç edilen kaymakam adayı A.K. yakalandı.

Açıklama Başsavcılıktan yapıldı; "Operasyonların 45 ilde gerçekleştirği" ifade edildi.

Öte yandan FETÖ'nün askeri ayağına yönelik operasyonlar da hız kesmeden sürüyor. Adana merkezli 13 ilde örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon vardı. Aralarında subayların da bulunduğu 16'sı aktif askeri personel olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zonguldak merkezli 4 ilde de FETÖ hedefteydi. ByLock kullandığı tespit edilen 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet müdürü, polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu öğrenildi.

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