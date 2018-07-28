FETÖ soruşturması başlatılır başlatılmaz yurtdışına kaçan Osman Nakıboğlu ile oğlu Bahaeddin Nakıboğlu, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde görüntülendi. Örgütün para kasası olarak bilenen fiirari baba oğulun lüks hayatı dikkat çekti.

FETÖ'nün "Para kasası" olarak biliniyorlar. Yargı sürecine rağmen 22 milyon doları yurt dışına kaçırdılar. 4 yıldır firariler. Lüks içinde yaşıyorlar.



Örgütün geçmişten beri en güçlü mali destekçisi olan, Gaziantep'te sanayicilik yapan Osman Nakıboğlu ile oğlu Bahaeddin Nakıboğlu, 2014 yılında haklarında FETÖ soruşturması başlatılınca Amerika’ya kaçmıştı.



Naksan Holding üzerinden gayri resmi hesaplarla FETÖ’ye yüklü miktarda kaynak aktardıkları belirlenen firari isimler, lüks yaşam sürdükleri Amerika’da görüntülendi.



ABD’de kamuya açık internet sitelerinde yer alan bilgilere göre firari Nakıboğlu ailesi üyeleri, Kaliforniya eyaletinin “Bay Area” bölgesinde San Mateo kentine bağlı Foster City semtinde 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyorlar.



Sürekli ikametgah değiştiren Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu daha önce Los Altos semtinde yaklaşık 5,5 milyon dolar değerinde bir lüks evde yaşıyordu.



Naksan Holding bünyesindeki 51 şirketin çoğunun yöneticisi olan firari baba - oğulun, haklarındaki yargı sürecine rağmen bazı kaynakları yurtdışına kaçırdığı ortaya çıkmıştı.



Yürütülen soruşturmada, Gaziantep’deki çeşitli taşınmazların satılarak paranın parça parça Osman Nakıboğlu hesabına aktarıldığı, yurtdışına kaçırılan paranın yaklaşık 22 milyon dolar olduğu belirlenmişti.



FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan baba- oğul'un, Amerika’da Silikon Vadisinde “Innoworld“ adıyla bir işyeri bulunuyor. Firari Osman Nakıboğlu, işyerinden çıkışında beyaz renkli son model Mercedes aracına binerken görüntülendi.



Lüks ofis kiralama işi yapan firarilerin örgüte hâlâ mali destek oldukları, darbe girişimi sonrası Türkiye’den Amerika’ya kaçan FETÖ üyelerine lojistik destek sağladıkları belirtiliyor.



FETÖ’nün Amerika’daki çatı örgütlerinden biri olan, dinlerarası diyalog üzerinde çalışan Pasifik Enstitüsü de Bahaeddin Nakıboğlu üzerine kayıtlı. Enstitünün karşı caddesinde yer alan bir konut, FETÖ'cülerin ihtiyaçları için misafirhane gibi kullanılıyor.



Pasifik Enstitüsüne 2016 yılında FBI tarafından "Toplum Liderliği Ödülü" verilmişti.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan İddianameye göre; 1998 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fethullah Gülen, Suriye üzerinden Gaziantep'e gelmiş ve Nakıboğlu ailesinin evinde kalmıştı.



ulusal.com.tr